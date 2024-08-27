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Украина создала первую баллистическую ракету – Зеленский
27.08.2024 17:40
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает развивать свой военно-промышленный комплекс и уже создала свою первую баллистическую ракету.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 27 августа
"Какие еще есть наработки Украины? Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю наш ВПК", - отметил президент.
Он добавил, что больше о ракете рассказать не может, но решил озвучить эту информацию, чтобы общество могло оценить "наших людей, которые 24 на 7 работают на оборонных предприятиях".
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