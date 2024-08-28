

В Дубае арестован албанский бизнесмен по делу о колл-центрах - сеть работала и в Грузии

28.08.2024 16:39





В Дубае арестован албанский бизнесмен Эрлинд Чекай, входящий в группировку бизнесмена Аманта Йосифа, известного по делу о «колл-центрах». Сам Амант Йосиф замешан в масштабной мошеннической схеме стоимостью 2,4 миллиарда евро, жертвой которой стали сотни тысяч человек по всему миру, и находится под следствием Специального суда первой инстанции по делам о коррупции и организованной преступности в Албании.



Информацию распространяет албанское издание Shqiptarja.



Сеть в основном управлялась «колл-центрами», работающими в Грузии, Украине, Северной Македонии, Албании и других странах.



Преступная сеть в сотрудничестве с другими мошенническими платформами, такими как Absolut Global Markets, AurumPro, Finaxis и другими, обманула сотни людей в Евросоюзе, причинив им финансовые потери в миллионы евро. Расследование, координируемое Евроюстом, началось в 2021 году в нескольких странах, а именно в Испании, Германии, Швеции, Финляндии, Латвии, Украине, Грузии и Албании.



Лидер преступной группировки, бизнесмен Амант Йосиф, у которого арестовано имущество стоимостью 2 миллиона евро, до 2020 года был советником министра обороны Албании.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





