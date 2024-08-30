

Командования специальных операций Грузии и Румынии провели совместные учения в Черном море

30.08.2024 16:41





Группа морской пехоты специального назначения Западного батальона Командования специальных операций Сил обороны Грузии совместно с группой морской пехоты специального назначения Вооруженных сил Румынии провела военные учения в Черном море. Информацию об этом распространяет Минобороны Грузии.



По данным ведомства, совместные учения прошли по моделируемому сценарию, грузинские и румынские военнослужащие провели абордаж.



«Участники учений отработали компоненты по обнаружению взрывоопасных веществ в море, перемещению их в безопасное место и обеззараживанию.



Полковник Теймураз Клатеишвили поздравил военнослужащих с успешным завершением обучения. Военные учения были направлены на укрепление совместимости и партнерских отношений между командованиями специальных операций Грузии и Румынии», — говорится в сообщении ведомства.





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