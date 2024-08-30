|
|
|
Командования специальных операций Грузии и Румынии провели совместные учения в Черном море
30.08.2024 16:41
Группа морской пехоты специального назначения Западного батальона Командования специальных операций Сил обороны Грузии совместно с группой морской пехоты специального назначения Вооруженных сил Румынии провела военные учения в Черном море. Информацию об этом распространяет Минобороны Грузии.
По данным ведомства, совместные учения прошли по моделируемому сценарию, грузинские и румынские военнослужащие провели абордаж.
«Участники учений отработали компоненты по обнаружению взрывоопасных веществ в море, перемещению их в безопасное место и обеззараживанию.
Полковник Теймураз Клатеишвили поздравил военнослужащих с успешным завершением обучения. Военные учения были направлены на укрепление совместимости и партнерских отношений между командованиями специальных операций Грузии и Румынии», — говорится в сообщении ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна