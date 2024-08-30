

Задержан застройщик обвиняемый в продаже некачественного жилья

30.08.2024 17:01





По данным Прокуратуры Грузии, учредителю компании «Тори» предъявлены, обвинения в правонарушении. Как указали в ведомстве, он продал 52 гражданам некачественно построенные жилые помещения.



По данным прокуратуры, в ходе расследования МВД установлено, что учредитель ООО «Тори» построил многоквартирный жилой дом в поселке Вашлисджвари в Тбилиси и после подписания договоров купли-продажи с заинтересованными гражданами передал помещения в пользование.



Однако, по данным следствия, с 2022 года на несущей конструкции жилого дома появились трещины, а позже началось разрушение бетона:



Согласно заключению инженерной экспертизы, в несущей конструкции здания использована стеклопластиковая арматура, что противоречит строительным нормам.



Как указали в прокуратуре, ответчик причинил материальный ущерб на сумму 10 179 224 лари 52 гражданам, поскольку не предоставил им пригодную жилую площадь.



Правоохранители арестовали обвиняемого 29 августа на основании решения суда. Ему предъявлено обвинение по подпункту «б» части 3 статьи 185 УК Грузии (материальный ущерб в крупном размере). Она предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.



В прокуратуре заявляют, что обратятся в суд в установленный законом срок с ходатайством о продлении срока заключения в качестве меры пресечения.





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