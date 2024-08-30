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Суд объявил в розыск мужчину, устроившего стрельбу у ресторана в Батуми
30.08.2024 18:27
Суд объявил в розыск мужчину, устроившего стрельбу в Батуми. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.
Обвиняемый – гражданин Турции. По данным следствия, он незаконно проник на территорию Грузии.
7 августа в Батуми мужчина стрелял в трех человек, граждан Турции. Один из них был ранен. Также стрелявший попал в трех граждан Грузии, которые находились поблизости.
По данным СМИ, стрельба произошла на улице Качинских возле ресторана. Известно, что трое пострадавших – сотрудники заведения, молодые люди в возрасте до 25 лет.
Стрелявшему предъявили обвинения в покушении на убийство более двух человек с созданием угрозы жизни и здоровью других лиц, незаконном пересечении госграницы и незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия.
Сегодня Батумский городской суд заочно избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения.
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