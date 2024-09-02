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В Минобороны Грузии состоялась торжественная церемония встречи министра обороны Армении


02.09.2024   14:53


В Министерстве обороны Грузии состоялась торжественная церемония встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян.

«2 сентября в рамках официального визита в Грузию в Министерстве обороны Грузии состоялась торжественная церемония встречи с участием военного оркестра и почетного караула. Прозвучали государственные гимны обеих стран», - написал Папикян.

В рамках официального визита в Грузию министр обороны РА Сурен Папикян побывал на Площади Героев в Тбилиси, возложил венок к мемориалу и почтил память жертв.


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