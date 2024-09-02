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Министры обороны Армении и Грузии договорились расширить сотрудничество
02.09.2024 15:17
В Минобороны Грузии состоялась беседа министра обороны Армении Сурена Папикяна с грузинским коллегой Ираклием Чиковани, за которой последовала встреча делегаций в расширенном составе.
Как сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства, министры отметили важность активизации и расширения сотрудничества по обмену опытом в сфере военного образования, а также подчеркнули важность установления долгосрочного и стабильного мира в регионе.
Достигнута договоренность об изучении возможностей дальнейшего расширения двустороннего оборонного сотрудничества и включения новых сфер посредством взаимных визитов различных групп.
В ходе встречи Папикян и Чиковани обсудили также ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армения-Грузия в сфере обороны и региональной безопасности.
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