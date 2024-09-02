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В закон «Об оружии» вводится правило о приостановлении действия лицензии
02.09.2024 16:00
В закон «Об оружии» вводится правило о приостановлении действия лицензии, что будет связано с психическим заболеванием обладателя лицензии, а также страданием от алкоголизма, наркомании или токсикомании.
Законопроект был инициирован сегодня на заседании бюро парламента. Автором изменений является МВД.
Согласно законопроекту, при поступлении в единую информационную базу одного из этих обстоятельств, действие лицензии или разрешения на приобретение (с правом хранения и ношения) оружия будет автоматически приостановлено. Право обладателя распоряжаться оружием в соответствии с законом будет сохранено в течение 30 дней.
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