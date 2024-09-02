

В закон «Об оружии» вводится правило о приостановлении действия лицензии

02.09.2024 16:00





В закон «Об оружии» вводится правило о приостановлении действия лицензии, что будет связано с психическим заболеванием обладателя лицензии, а также страданием от алкоголизма, наркомании или токсикомании.



Законопроект был инициирован сегодня на заседании бюро парламента. Автором изменений является МВД.



Согласно законопроекту, при поступлении в единую информационную базу одного из этих обстоятельств, действие лицензии или разрешения на приобретение (с правом хранения и ношения) оружия будет автоматически приостановлено. Право обладателя распоряжаться оружием в соответствии с законом будет сохранено в течение 30 дней.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





