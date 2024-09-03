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Капрал Зураб Фисенко, пострадавший при исполнении служебных обязанностей, скончался в турецкой клинике
03.09.2024 18:37
Министерство обороны Грузии выражает глубокое сожаление в связи с гибелью военнослужащего 2-й пехотной бригады Западного командования Сил обороны, капрала Зураба Фисенко и выражает соболезнования его семье и близким.
«Из заявления, распространенного ведомством, общественности уже известно, что при исполнении служебных обязанностей пострадал, получил ожоги капрал Фисенко, и после оказания медицинских услуг в Грузии его перевезли в специализированную клинику в Турции. Несмотря на оказание качественной медицинской помощи, спасти его не удалось.
Министерство обороны еще раз выражает соболезнования семье и близким погибшего», - говорится в информации.
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