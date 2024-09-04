

В тушении пожара в Боржоми задействованы 4 вертолета и 150 пожарных

04.09.2024 11:23





Пожарные и спасатели службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД продолжают работу по ликвидации пожара, возникшего в лесу возле поселка Ахалдаба в Боржомском ущелье. С сегодняшнего утра к тушению пожара были привлечены 4 вертолета пограничной полиции, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД.



Работы по локализации пожара всю ночь. Из-за сложного рельефа местности нет возможности подвести пожарно-спасательную технику к очагу.



«В тушении пожара задействованы 150 пожарных пожарно-спасательных служб Тбилиси, Самцхе-Джавахети и Шида Картли, а также рейнджеры Боржоми-Харагаульского национального парка, Агентства охраняемых территорий Министерства окружающей среды и сельского хозяйства.



При необходимости к процессу будут привлечены рейнджеры других территориальных управлений с соответствующей противопожарной техникой.



При Службе по управлению чрезвычайными ситуациями организован специальный полевой штаб, откуда координируется работа по тушению лесных пожаров. Мониторинг пожаров осуществляется с помощью дронов», — говорится в заявлении.





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