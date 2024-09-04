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Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован
04.09.2024 15:09
Лесной пожар в Боржомском ущелье, близ поселка Ахалдаба ликвидирован. Информацию об этом распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД.
По их данным, в тушении пожара участвовали до 150 пожарных-спсателей и 4 вертолета.
«С сегодняшнего утра в тушении огня участвовали 4 вертолета пограничной полиции.
Интенсивная работа пожарных - спасателей по локализации и ликвидации в непрерывном режиме продолжалась всю ночь.
В процессе тушения пожара были задействованы более 150 пожарных-спсателей.
На месте пожара остаются пожарные-спсатели, проводится обработка дымящих очагов. В целях безопасности и мониторинга на месте всю ночь будут оставаться представители службы управления чрезвычайными ситуациями», - говорится в информации.
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