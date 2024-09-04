

В Тбилиси задержаны двое членов ЕНД

04.09.2024 22:05





В Тбилиси задержаны двое депутатов тбилисского сакребуло, члены политсовета «Национального движения» Ираклий Эдзгверадзе и Ираклий Надирадзе.



Изначально задержан был Эдзгверадзе. Сторонники оппозиционной партии утверждают, что он сделал замечание полицейским, которые снимали его на видео возле у дома в районе Глдани. Это переросло в словесную перепалку.



В соцсетях появилось короткое видео, на котором Эдзгверадзе запечатлен в окружении полицейских.



Вскоре на место прибыли единомышленники депутата. Там поднялся шум. В это время задержали и Надирадзе.



В МВД Грузии подтвердили задержание только Эдзгверадзе. По их информации, политик помешал сотрудникам кримпола, когда те проводили следственные мероприятия, связанные с наркопреступлением.



В «Национальном движении» назвали произошедшее «обреченной попыткой «Грузинской мечты» удержать власть путем насилия». Партия призвала к «немедленному» освобождению двух своих членов.



Эдзгверадзе вменяется мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции по Административному кодексу Грузии.



В сентябре прошлого года Эдзгверадзе был избит у своего дома, когда возвращался с работы. Тогда в поддержку политика возле его дома тоже собралась стихийная акция, начались стычки с полицией, во время чего задержали Нику Мелия, Бачо Долидзе и Звиада Куправа.



То избиение Эдзгверадзе связал со своей политической активностью, а в нападении обвинил людей, связанных с правящей партией «Грузинская мечта».





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