

США объявили санкции против Russia Today и хакеров RaHDit

04.09.2024 22:21





Министерство финансов США в среду, 4 сентября, объявило санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года. Об этом сообщает "Европейская правда".



Как отметил Минфин США, в начале года руководство RT начало вербовать американских чиновников для своей кампании влияния на президентские выборы в стране – в дополнение к распространению фейков и дезинформации.



"RT использовал подставную кампанию, чтобы скрыть собственное участие или участие российского правительства в создании контента, призванного влиять на американскую аудиторию", – подчеркивается в сообщении.



Под санкции США попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного вещания Андрей Кияшко, руководитель проектов цифровых медиа Константин Калашников и его подчиненная Елена Афанасьева.



Как указывает Минфин США, Анисимов действует по поручению российской Федеральной службы безопасности, а Афанасьева была подставным лицом, которое пыталось выйти на американских чиновников и завербовать их.



Также санкции касаются членов прокремлевской хакерской группы RaHDit, которая состоит из действующих и бывших сотрудников российской разведки: Алексея Гаращенко, Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева.



Кроме того, новые санкции США распространяются на российскую автономную некоммерческую организацию (АНО) "Диалог", связанную с российской операцией влияния "Двойник" (Doppleganger – подробнее о ней "ЕвроПравда" писала здесь), ее дочерней организации АНО "Диалог Регионы", а также руководителей обеих этих компаний Владимира Табака.



СМИ ранее анонсировали, что администрация Джо Байдена может публично обвинить Россию в попытках повлиять на нынешние президентские выборы в США через подконтрольные Кремлю медиа и онлайн-платформы.



Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.





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