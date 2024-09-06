

Прокуратура Грузии в сотрудничестве с правоохранителями ФРГ раскрыла еще одно транснациональное преступление

06.09.2024 17:51





Прокуратура Грузии в сотрудничестве с правоохранителями Федеративной Республики Германия раскрыла очередное транснациональное преступление в рамках следственной группы, в которую также входят Служба государственной безопасности Грузии и Следственная служба министерства финансов. Четверо лиц, причастных к деятельности колл-центра, арестованы и обвинены в мошенничестве и легализации незаконных доходов организованной группой, а двум физическим и одному юридическому лицу предъявлены обвинения заочно.



Согласно проведенному расследованию, установлено, что в 2019-2021 годах гражданином Украины на базе компании “Морган Лимитед», основанной в Грузии грузинскими и иностранными гражданами, была сформирована преступная группа, целью которого было незаконное получение материальных выгод и последующее отмывание денег.



Сотрудники организованного на арендованном от имени ООО «Морган Лимитед» помещении колл-центра, используя различные средства связи, связывались с гражданами европейских стран и обманом заставляли их совершить якобы выгодные инвестиции на заранее созданных фейковых торговых площадках.



Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели примерно 3 170 000 евро, принадлежащими гражданам Федеративной Республики Германия, Республики Словения и Словацкой Республики.



По результатам анализа информации, извлеченной следствием из банковского сектора, установлено, что один из менеджеров мошеннического колл-центра, действующего под названием ООО «Морган Лимитед», арестованный на основании решения судьи решением в рамках мероприятия, в общей сложности перечислил Давиду Кезерашвили более миллиона долларов в период мошеннического хищения средств населения Европы на банковские счета сестры Кезерашвили и сына сестры Кезерашвили. В этом направлении расследование активно продолжается, в том числе с привлечением иностранных коллег, а о вынесении итогового решения общественность будет уведомлена дополнительно.



Прокуратура обращается в суд с просьбой о продлении срока лишения свободы в качестве меры пресечения в отношении подсудимых в пределах срока, установленного законом. Предъявленное обвинение предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





