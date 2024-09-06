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Министр обороны Грузии присутствовал на встрече контактной группы по обороне Украины


06.09.2024   20:31


Министр обороны Ираклий Чиковани присутствовал на встрече контактной группы по обороне Украины. Информацию об этом распространяет Минобороны Грузии.

По заявлению ведомства, участники встречи обсудили текущую ситуацию в Украине и необходимость оказания Украине скоординированной военной помощи.

«Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находился с визитом в Федеративной Республике Германия, где состоялось 24-е заседание контактной группы по обороне Украины.

Участники встречи на авиабазе «Рамштайн» обсудили текущую ситуацию в Украине и необходимость оказания Украине скоординированной военной помощи.

Контактная группа по обороне Украины создана по инициативе Соединенных Штатов Америки в апреле 2022 года и объединяет более 50 стран, поддерживающих Украину» - сказано в информации.


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