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Полиция задержала двоих граждан Украины по обвинению в краже
07.09.2024 15:11
Полиция задержала двух иностранных граждан по обвинению в краже в Тбилиси. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержаны двое граждан Украины - И.Г. 1992 года рождения и Л.И. того же года рождения по обвинению в краже.
Расследование ведется по подпункту «в» 3-й части статьи 177 и подпункту «в» 3-й части статьи 19-177 УК Грузии и преступления предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от от 4 до 7 лет.
Следствием установлено, что обвиняемый И.Г. с целью совершения кражи незаконно проник в квартиру в Тбилиси, где незаконно завладел вещами, проживающего в ней гражданина.
Следствием также установлено, что обвиняемый Л.И. проник в один из домов в Тбилиси с намерением совершить кражу, но не смог своего намерения. Затем он угнал автомобиль, принадлежащий другому гражданину.
В результате следственно и оперативных мероприятий, проведенных по делу, полиция задержала двух граждан Украины в качестве обвиняемых.
Похищенные вещи изъяты правоохранителями в качестве вещественных доказательств», - говорится в информации.
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