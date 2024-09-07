

Полиция задержала двоих граждан Украины по обвинению в краже

07.09.2024 15:11





Полиция задержала двух иностранных граждан по обвинению в краже в Тбилиси. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси МВД Грузии задержаны двое граждан Украины - И.Г. 1992 года рождения и Л.И. того же года рождения по обвинению в краже.



Расследование ведется по подпункту «в» 3-й части статьи 177 и подпункту «в» 3-й части статьи 19-177 УК Грузии и преступления предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от от 4 до 7 лет.



Следствием установлено, что обвиняемый И.Г. с целью совершения кражи незаконно проник в квартиру в Тбилиси, где незаконно завладел вещами, проживающего в ней гражданина.



Следствием также установлено, что обвиняемый Л.И. проник в один из домов в Тбилиси с намерением совершить кражу, но не смог своего намерения. Затем он угнал автомобиль, принадлежащий другому гражданину.



В результате следственно и оперативных мероприятий, проведенных по делу, полиция задержала двух граждан Украины в качестве обвиняемых.



Похищенные вещи изъяты правоохранителями в качестве вещественных доказательств», - говорится в информации.





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