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В Латвии разбился российский военный беспилотник
08.09.2024 22:18
На территории Латвии разбился российский военный беспилотник, - об этом пишет на социальной платформе X президент Латвии Эдгарс Ринкевич.
«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Ведется расследование. Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками», - написал он, добавив, что число подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет.
СМИ со ссылкой на Министерство обороны Латвии сообщают, что обломки обнаружены в Резекненском районе.
По данным Национальных вооруженных сил Латвии, российский беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.
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