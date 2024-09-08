

В Латвии разбился российский военный беспилотник

08.09.2024 22:18





На территории Латвии разбился российский военный беспилотник, - об этом пишет на социальной платформе X президент Латвии Эдгарс Ринкевич.



«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Ведется расследование. Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками», - написал он, добавив, что число подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет.



СМИ со ссылкой на Министерство обороны Латвии сообщают, что обломки обнаружены в Резекненском районе.



По данным Национальных вооруженных сил Латвии, российский беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.





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