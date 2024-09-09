

В первой половине 2024 года в Грузии пропали 52 человека

09.09.2024 15:10





В первой половине 2024 года в Грузии пропали 52 человека. Из них 27 были найдены, включая 4 погибших, а 25 человек все еще не найдены.



Наибольшее число случаев зафиксировано в Тбилиси — 19 человек.



Больше всего пропавших (21 человек) — в возрасте 25-45 лет, из них 12 найдены, 1 человек нашелся сам.



Среди несовершеннолетних пропали 7 человек, 4 из которых были найдены.



Пропавшие без вести в Грузии: статистика МВД за 2023 год:



В 2023 году пропали 149 человек, из них 89 были найдены (включая 16 погибших). 60 человек до сих пор считаются пропавшими. Среди пропавших 135 — граждане Грузии, 14 — иностранцы.



За последние 50 лет 66% пропавших — мужчины, 34% — женщины. На данный момент продолжаются поиски 1020 человек.





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