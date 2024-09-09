

Замглавы МВД Грузии: единая база данных ДНК будет создана в бюро Самхараули

09.09.2024 16:08





Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе в парламенте представил инициативу, согласно которой единая база данных ДНК в стране будет создана на базе Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.



Пакет законов рассмотрели на парламентском комитете по вопросам здравоохранения.



«База данных ДНК будет заполняться в основном <генетическими профилями> осужденными и подсудимыми, для которых передача этих данных будет обязательной.



В случае желания любого другого человека добровольно сдать свой биологический образец, он будет занесен в базу данных», — заявил Александр Дарахвелидзе.







Подчеркивается, что база данных ДНК поможет предотвратить, раскрыть и расследовать преступления, а также на выявить пропавших без вести лиц.



В законопроекте указаны категории лиц, которые подлежат профилированию биологических образцов: это — обвиняемые и осужденные лица.



База данных ДНК также отразит генетические профили, полученные на стадии расследования уголовного дела от физического лица, трупа, места происшествия или другого материального объекта.



Согласно проекту, будет разрешено регистрировать генетический профиль любого человека в базе данных ДНК с его согласия.



Законопроект также определяет срок годности генетических профилей:



за особо тяжкое преступление: — 75 лет;

за тяжкое преступление − 50 лет;

за менее тяжкое преступление − 30 лет;

за рецидив преступления — 75 лет.

Отдельные сроки для несовершеннолетнего осужденного:



за за особо тяжкое преступление − 30 лет;

за тяжкое или менее тяжкое преступление − 10 лет;

за повторное преступление — 75 лет.

В случае смерти человека его генетический профиль будет сохраняться в течение 10 лет.



Источник: СОВА

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