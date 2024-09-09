

Дарахвелидзе: Эдзгверадзе пытался помешать полицейским осуществлять свои полномочия

09.09.2024 16:23





По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, члену «Национального движения» Ираклию Эдзгверадзе вменяется оскорбление и неповиновение полиции.



По его словам, Едзгверадзе говорит о возможном неподобающем обращении со стороны сотрудника МВД, что расследуется Специальной следственной службой.



«В МВД сделали заявление по поводу случившегося. Как мы сообщили общественности, в Глдани проводились следственно-оперативные мероприятия по выявлению конкретного преступления, связанного с наркотиками, и реагированию на него.



Эдзгверадзе пытался помешать сотрудникам полиции осуществлять свои полномочия. Несмотря на наши многочисленные призывы, он не прекратил свои действия. Мы задержали его в административном порядке. В суде проходит рассмотрение. Состоялся первый судебный процесс, на котором мы представили соответствующие доказательства. Были свидетели, подтверждающие упомянутый факт. Ждем окончательного решения суда», - заявил Дарахвелидзе журналистам.





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