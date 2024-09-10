

В Белом доме отреагировали на падение дронов РФ на территории двух стран НАТО

10.09.2024 11:35





В Белом доме заявили, что во время боевых действий в Украине фрагменты ракет или беспилотников порой падают на территории соседних стран, и это явление не новое, хотя и свидетельствует об опасности войны Путина.



Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет "Европейская правда".



Кирби комментировал последнее нарушение боевыми дронами РФ воздушного пространства Латвии и Румынии, двух стран НАТО.



"Это, к сожалению, не новое явление, как это произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны. Мы внимательно следим за этим", – сказал Кирби.



Он добавил, что США находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами по этому поводу.



"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война Путина в Украине вызвала для всего европейского континента, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился – не меняется, не изменится, а уже изменился – именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", – отметил Кирби.



Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Запад должен ответить усиленной поддержкой Украины после последних инцидентов с падением российских дронов на территории Латвии и Румынии.



Министерство иностранных дел Латвии 9 сентября вызвало временного поверенного в делах России в связи с обнаруженным на прошлой неделе российским беспилотником на востоке страны.



В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было преднамеренным.





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