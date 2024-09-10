|
|
|
Полиция задержала 14 человек за наркопреступления
10.09.2024 11:59
Сотрудники Центральной криминальной полиции, Патрульной полиции, Тбилисского, Аджарского и Кахетинского управлений полиции МВД в результате проведенных за последнее время оперативных мероприятий и следственных действий арестовали 14 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, в том числе 10 наркоторговцев.
Информацию об этом распространяет МВД.
По данным ведомства, среди арестованных есть граждане как Грузии, так и зарубежных стран.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна