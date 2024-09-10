

Полиция задержала 14 человек за наркопреступления

10.09.2024 11:59





Сотрудники Центральной криминальной полиции, Патрульной полиции, Тбилисского, Аджарского и Кахетинского управлений полиции МВД в результате проведенных за последнее время оперативных мероприятий и следственных действий арестовали 14 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, в том числе 10 наркоторговцев.



Информацию об этом распространяет МВД.



По данным ведомства, среди арестованных есть граждане как Грузии, так и зарубежных стран.







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