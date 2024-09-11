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Новый генеральный секретарь НАТО приступит к исполнению обязанностей с 1 октября


11.09.2024   17:11


Срок полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истечет 1 октября, и его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщает Североатлантический альянс.

Мероприятия, посвященные передаче мандата генерального секретаря от Йенса Столтенберга Марку Рютте, пройдут в штаб-квартире НАТО.


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