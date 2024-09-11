|
|
|
Новый генеральный секретарь НАТО приступит к исполнению обязанностей с 1 октября
11.09.2024 17:11
Срок полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истечет 1 октября, и его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщает Североатлантический альянс.
Мероприятия, посвященные передаче мандата генерального секретаря от Йенса Столтенберга Марку Рютте, пройдут в штаб-квартире НАТО.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна