

Новый генеральный секретарь НАТО приступит к исполнению обязанностей с 1 октября

11.09.2024 17:11





Срок полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истечет 1 октября, и его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Об этом сообщает Североатлантический альянс.



Мероприятия, посвященные передаче мандата генерального секретаря от Йенса Столтенберга Марку Рютте, пройдут в штаб-квартире НАТО.





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