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По обвинению в посягательстве на тайну личной жизни задержан один человек
12.09.2024 13:50
По обвинению в посягательстве на тайну личной жизни, преступлении сексуального характера и вымогательстве полиция задержала в Тбилиси одно лицо.
По данным МВД Грузии, преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Сообщается, что Р.Х. 2006 года рождения задержан на основании решения судьи по обвинению в посягательстве на тайну личной жизни, совершении иных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего и вымогательстве.
«Следствие установило, что обвиняемый просил несовершеннолетнюю А.С. через социальную сеть присылать ему фото и видео, отображающие личную жизнь, которыми затем ее шантажировал и вымогал различные суммы денег. Также следствие установило, что обвиняемый угрожая насилием совершал в отношении А.С. иные действия сексуального характера.
Расследование ведется в соответствии с частью первой статьи 157 прима, третьей частью статьи 138, и частью первой статьи 181 УК Грузии», говорится в информации, распространенной МВД.
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