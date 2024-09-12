

По обвинению в посягательстве на тайну личной жизни задержан один человек

12.09.2024 13:50





По обвинению в посягательстве на тайну личной жизни, преступлении сексуального характера и вымогательстве полиция задержала в Тбилиси одно лицо.



По данным МВД Грузии, преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.



Сообщается, что Р.Х. 2006 года рождения задержан на основании решения судьи по обвинению в посягательстве на тайну личной жизни, совершении иных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего и вымогательстве.



«Следствие установило, что обвиняемый просил несовершеннолетнюю А.С. через социальную сеть присылать ему фото и видео, отображающие личную жизнь, которыми затем ее шантажировал и вымогал различные суммы денег. Также следствие установило, что обвиняемый угрожая насилием совершал в отношении А.С. иные действия сексуального характера.



Расследование ведется в соответствии с частью первой статьи 157 прима, третьей частью статьи 138, и частью первой статьи 181 УК Грузии», говорится в информации, распространенной МВД.





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