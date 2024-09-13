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Россия обвинила шестерых британских дипломатов в шпионаже


13.09.2024   11:15


Россия обвинила шестерых британских дипломатов в шпионаже и лишила их аккредитации, сообщает BBC.

В ФСБ утверждают, что их деятельность угрожает безопасности страны.

По сообщению ФСБ России, она получила документы, подтверждающие участие Великобритании в эскалации международной военно-политической ситуации с целью стратегического разгрома России.

В их заявлении отмечается, что на основании этих фактов, в ответ на многие недружественные шаги Лондона, Россия отозвала аккредитацию у шести сотрудников политотдела британского посольства.


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