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Россия обвинила шестерых британских дипломатов в шпионаже
13.09.2024 11:15
Россия обвинила шестерых британских дипломатов в шпионаже и лишила их аккредитации, сообщает BBC.
В ФСБ утверждают, что их деятельность угрожает безопасности страны.
По сообщению ФСБ России, она получила документы, подтверждающие участие Великобритании в эскалации международной военно-политической ситуации с целью стратегического разгрома России.
В их заявлении отмечается, что на основании этих фактов, в ответ на многие недружественные шаги Лондона, Россия отозвала аккредитацию у шести сотрудников политотдела британского посольства.
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