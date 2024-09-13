|
|
|
Турция экстрадировала в Грузию обвиняемого в заказном убийстве
13.09.2024 11:40
Турция экстрадировала в Грузию Фарида Гурбанова, обвиняемого в заказном убийстве девять лет назад в Тбилиси бизнесмена Бесариона Хардзиани. Гурбанов находился в розыске по линии Интерпола с 28 апреля 2015 года, сообщила Генпрокуратура.
Убийство произошло 28 марта 2015 года, Хардзиани был расстрелян у своего дома. Убийца в мотоциклетном шлеме трижды выстрелил в бизнесмена, один из выстрелов был контрольным в голову. Позже полиция обнаружила брошенный мотоцикл и шлем на улице недалеко от места преступления.
По данным следствия, убийство готовилось более двух месяцев. Гурбанов прилетел в Тбилиси 13 января 2015 года по поддельному паспорту гражданина Украины, на имя Олександра Даметова.
У него был соучастник. Они поочередно следили за передвижением Хардзиани, меняя одежду и средства передвижения. Сразу после убийства Гурбанов и его сообщник покинули Грузию через КПП «Сарпи» на грузино-турецкой границе.
Пожизненное заключение
Суд в Грузии заочно признал Гурбанова виновным в умышленном заказном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боевых материалов, незаконном пересечении границы Грузии и использовании фальшивого официального документа. Он приговорен к бессрочному заключению.
Сообщник Гурбанова, иностранный гражданин, заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за помощь в убийстве. Грузия объявила его в розыск по красному циркуляру Интерпола.
Следствие по делу продолжается для установления заказчика убийства и других возможных соучастников.
Кто такой Хардзиани
По данным портала Civil.ge, Хардзиани был известен общественности в связи со спором вокруг владения комплексом на Черепашьем озере в Тбилиси. Он входил в число тех предпринимателей, которые заявляли, что в условиях прежней власти, при Саакашвили, его незаконно лишили имущества.
До смены власти в Грузии Хардзиани два года провел в тюрьме по делу о наркотиках. Он утверждал, что обвинение было надуманно, с целью вынудить его уступить акции объекта на Черепашьем озере. После 2012 года Хардзиани внес иск в суд для возвращения имущества и выиграл дело в суде первой инстанции.
Незадолго до убийства Хардзиани участвовал в политическом ток-шоу на канале «Имеди» вместе с несколькими другими бизнесменами, которые также возвращали себе имущество. Хардзиани тогда заявил в эфире, что «если не будет восстановлена справедливость, Сицилия 70-х годов покажется цветочками в Грузии».
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна