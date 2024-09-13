

Турция экстрадировала в Грузию обвиняемого в заказном убийстве

13.09.2024 11:40





Турция экстрадировала в Грузию Фарида Гурбанова, обвиняемого в заказном убийстве девять лет назад в Тбилиси бизнесмена Бесариона Хардзиани. Гурбанов находился в розыске по линии Интерпола с 28 апреля 2015 года, сообщила Генпрокуратура.



Убийство произошло 28 марта 2015 года, Хардзиани был расстрелян у своего дома. Убийца в мотоциклетном шлеме трижды выстрелил в бизнесмена, один из выстрелов был контрольным в голову. Позже полиция обнаружила брошенный мотоцикл и шлем на улице недалеко от места преступления.



По данным следствия, убийство готовилось более двух месяцев. Гурбанов прилетел в Тбилиси 13 января 2015 года по поддельному паспорту гражданина Украины, на имя Олександра Даметова.



У него был соучастник. Они поочередно следили за передвижением Хардзиани, меняя одежду и средства передвижения. Сразу после убийства Гурбанов и его сообщник покинули Грузию через КПП «Сарпи» на грузино-турецкой границе.



Пожизненное заключение



Суд в Грузии заочно признал Гурбанова виновным в умышленном заказном убийстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боевых материалов, незаконном пересечении границы Грузии и использовании фальшивого официального документа. Он приговорен к бессрочному заключению.



Сообщник Гурбанова, иностранный гражданин, заочно приговорен к 19 годам тюрьмы за помощь в убийстве. Грузия объявила его в розыск по красному циркуляру Интерпола.



Следствие по делу продолжается для установления заказчика убийства и других возможных соучастников.



Кто такой Хардзиани



По данным портала Civil.ge, Хардзиани был известен общественности в связи со спором вокруг владения комплексом на Черепашьем озере в Тбилиси. Он входил в число тех предпринимателей, которые заявляли, что в условиях прежней власти, при Саакашвили, его незаконно лишили имущества.



До смены власти в Грузии Хардзиани два года провел в тюрьме по делу о наркотиках. Он утверждал, что обвинение было надуманно, с целью вынудить его уступить акции объекта на Черепашьем озере. После 2012 года Хардзиани внес иск в суд для возвращения имущества и выиграл дело в суде первой инстанции.



Незадолго до убийства Хардзиани участвовал в политическом ток-шоу на канале «Имеди» вместе с несколькими другими бизнесменами, которые также возвращали себе имущество. Хардзиани тогда заявил в эфире, что «если не будет восстановлена справедливость, Сицилия 70-х годов покажется цветочками в Грузии».



Источник: Новости - Грузия

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