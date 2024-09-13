Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В дом бизнесмена в Марнеули была брошена ручная граната


13.09.2024   15:15


В дом бизнесмена в Марнеули была брошена ручная граната. По имеющейся информации, инцидент произошел несколько дней назад.

По информации "Главного канала", представители «воровского мира» потребовали от бизнесмена крупную сумму денег. Он отказался, и утром в его дом была брошена ручная граната, которая не взорвалась, в результате инцидента никто не пострадал.

На место была вызвана полиция, началось расследование. По имеющейся информации, в связи с инцидентом были арестованы три человека.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна