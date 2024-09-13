

В дом бизнесмена в Марнеули была брошена ручная граната

13.09.2024 15:15





В дом бизнесмена в Марнеули была брошена ручная граната. По имеющейся информации, инцидент произошел несколько дней назад.



По информации "Главного канала", представители «воровского мира» потребовали от бизнесмена крупную сумму денег. Он отказался, и утром в его дом была брошена ручная граната, которая не взорвалась, в результате инцидента никто не пострадал.



На место была вызвана полиция, началось расследование. По имеющейся информации, в связи с инцидентом были арестованы три человека.





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