|
|
|
В дом бизнесмена в Марнеули была брошена ручная граната
13.09.2024 15:15
В дом бизнесмена в Марнеули была брошена ручная граната. По имеющейся информации, инцидент произошел несколько дней назад.
По информации "Главного канала", представители «воровского мира» потребовали от бизнесмена крупную сумму денег. Он отказался, и утром в его дом была брошена ручная граната, которая не взорвалась, в результате инцидента никто не пострадал.
На место была вызвана полиция, началось расследование. По имеющейся информации, в связи с инцидентом были арестованы три человека.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна