

В США пресечено очередное покушение на Трампа

16.09.2024 11:00





«Инцидент в гольф-клубе Трампа, по-видимому, был покушением на убийство», — говорится в заявлении Федерального бюро расследований.



Информацию распространяет BBC.



В заявлении говорится, что по инциденту ведется расследование и, предположительно, это было покушение на убийство.



Напомним, что накануне недалеко от места, где находился бывший президент США и кандидат в президенты, произошла стрельба. Трамп говорит, что чувствует себя хорошо.



Задержан один человек, который причастен к инциденту. По сообщению CBS, подозреваемый был вооружен автоматом АК-47.







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