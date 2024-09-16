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В США пресечено очередное покушение на Трампа
16.09.2024 11:00
«Инцидент в гольф-клубе Трампа, по-видимому, был покушением на убийство», — говорится в заявлении Федерального бюро расследований.
Информацию распространяет BBC.
В заявлении говорится, что по инциденту ведется расследование и, предположительно, это было покушение на убийство.
Напомним, что накануне недалеко от места, где находился бывший президент США и кандидат в президенты, произошла стрельба. Трамп говорит, что чувствует себя хорошо.
Задержан один человек, который причастен к инциденту. По сообщению CBS, подозреваемый был вооружен автоматом АК-47.
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