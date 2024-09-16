

Кобахидзе: Для военнослужащих будут построены 43 жилых корпуса

16.09.2024 12:31





По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, правительство Грузии начинает новый масштабный проект, в рамках которого будут построены 43 корпуса и квартиры передадут 1200 военнослужащим.



Как пояснил Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства, на основе принципа совместного участия военнослужащие заплатят за квадратный метр всего 100 долларов, а для покрытия всей суммы будут действовать беспроцентная внутренняя рассрочка.



«На предыдущем заседании я просил министра обороны подготовить план начала нового этапа проекта квартир для военнослужащих. Я хотел бы поблагодарить министра обороны за быстрое реагирование и представление плана. Мы начинаем новый, очень масштабный проект, в рамках которого будет построено 43 корпуса, и квартиры передадут 1200 военнослужащим. Это выражение нашего огромного уважения к военнослужащим.



На основе принципа совместного участия военнослужащие заплатят за квадратный метр всего 100 долларов, а для их покрытия будет действовать беспроцентная внутренняя рассрочка. Квартиры будут распределяться по принципу численности. Военные получат квартиры площадью 50-80 и 100 квадратных метров. Этот проект будет продолжен и в будущем, что обеспечит наш новый оборонный кодекс. Естественно, такие инициативы улучшат социальные условия военнослужащих и членов их семей, повысят мотивацию военных и повысят желание поступить на военную службу. В целом все это усилит грузинскую армию, что является одним из наших главных приоритетов», - сказал Кобахидзе.





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