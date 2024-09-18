|
|
|
Миграционный департамент МВД Грузии задержал 5 иностранцев
18.09.2024 11:15
По данным МВД, сотрудники Департамента миграции и Пограничной полиции арестовали 5 граждан Федеративной Республики Нигерия, Республики Ирак, Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Арабской Республики Египта в результате совместной операции.
«Установлено, что задержанные лица находились в стране без законного основания с учетом Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Они не воспользовались определенными сроками, данными им чтобы покинуть страну добровольно, после чего было принято решение об их задержании», - говорится в заявлении МВД.
По данным ведомства, в целях исполнения решения в настоящее время задержанные помещены в центр временного размещения Департамента миграции с целью их возвращения в страну происхождения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна