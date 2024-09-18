Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Миграционный департамент МВД Грузии задержал 5 иностранцев


18.09.2024   11:15


По данным МВД, сотрудники Департамента миграции и Пограничной полиции арестовали 5 граждан Федеративной Республики Нигерия, Республики Ирак, Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Арабской Республики Египта в результате совместной операции.

«Установлено, что задержанные лица находились в стране без законного основания с учетом Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Они не воспользовались определенными сроками, данными им чтобы покинуть страну добровольно, после чего было принято решение об их задержании», - говорится в заявлении МВД.

По данным ведомства, в целях исполнения решения в настоящее время задержанные помещены в центр временного размещения Департамента миграции с целью их возвращения в страну происхождения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна