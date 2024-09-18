

Миграционный департамент МВД Грузии задержал 5 иностранцев

18.09.2024 11:15





По данным МВД, сотрудники Департамента миграции и Пограничной полиции арестовали 5 граждан Федеративной Республики Нигерия, Республики Ирак, Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Арабской Республики Египта в результате совместной операции.



«Установлено, что задержанные лица находились в стране без законного основания с учетом Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Они не воспользовались определенными сроками, данными им чтобы покинуть страну добровольно, после чего было принято решение об их задержании», - говорится в заявлении МВД.



По данным ведомства, в целях исполнения решения в настоящее время задержанные помещены в центр временного размещения Департамента миграции с целью их возвращения в страну происхождения.





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