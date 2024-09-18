

На КПП Сарпи предотвращен ввоз большого количества незадекларированных золотых изделий

18.09.2024 14:20





По данным Службы доходов Грузии, таможенники предотвратили ввоз большого количества незадекларированных золотых изделий на контрольно-пропускном пункте Сарпи (грузино-турецкая граница).



По данным ведомства, сотрудники таможни в результате детального досмотра иностранных граждан и их личного багажа обнаружили незадекларированные золотые монеты (вес: 449,14 грамма) и золотые украшения (вес — 141,85 грамма).



Общая таможенная стоимость незадекларированных изделий составила 116 599,26 лари (около 42 981 долларов США).

Материалы дела переданы в Следственную службу Минфина Грузии для дальнейшего реагирования.





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