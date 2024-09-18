

В Армении заявляют о предотвращении госпереворота

18.09.2024 14:24





Следственный комитет (СК) Армении заявил, что сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) предотвратили попытку узурпации власти путем военного переворота, который готовили несколько граждан Армении и выходцы из Нагорного Карабаха.



Согласно релизу, эта группа "сознательно создавала условия для узурпации власти Республики Армения, применяя насилие и используя угрозу насилия для захвата полномочий правительства республики Армения". В СК утверждают, что члены группы выезжали в Ростов-на-Дону, где якобы проходили подготовку на некой базе "Арбат". "Было установлено, что цель учений - вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть", - заявили в СК.



За совершение указанного деяния в отношении семи человек возбуждено уголовное преследование. Трое из них арестованы, четверо объявлены в розыск.



По данным СК Армении, участникам переворота платили по 220 тыс. руб. в месяц во время трехмесячной стажировки в Ростове-на-Дону. Они вернулись в страну, чтобы устроить переворот, заявили в ведомстве.





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