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Ливан второй день подряд охватила волна взрывов
18.09.2024 20:24
В Ливане начали взрываться беспроводные устройства связи после масштабного подрыва пейджеров бойцов группировки «Хезболла» накануне, пишет Reuters.
Источник в группировке рассказал агентству, что взрываются принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции и рации. Другой источник пояснил, что первые взрывы произошли недалеко от места похорон бойцов группировки, погибших накануне.
Портативные радиостанции и рации были куплены «Хезболлой» пять месяцев назад, примерно в то же время, что и пейджеры, отмечает Reuters.
Lebanese News and Updates опубликовал фотографии устройств, некоторые из них взорвались в автомобилях и магазинах электроники. Девайсы — радиостанции ICOM «Хезболлы», которые часто используют для незашифрованной связи.
Агентство Tasnim отмечает, что, кроме радиоаппаратуры, взрываются также солнечные батареи, ноутбуки, смартфоны и другая современная электроника.
Накануне в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, в результате которого 12 человек погибли и более 3000 тыс. получили ранения.
Представитель «Хезболлы» на условиях анонимности заявил, что за взрывами пейджеров могут стоять израильские спецслужбы, которые использовали вирусы или установили взрывчатку в сами устройства. Он добавил, что детонация гаджетов стала «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась «Хезболла» за почти год конфликта с Израилем.
Несколько осведомленных источников рассказали The Wall Street Journal, что члены «Хезболлы» в последние несколько дней получили партию пейджеров. По словам представителя группировки, сотни бойцов пользовались такими устройствами. Он предположил, что вредоносная программа могла вызывать их перегрев и взрыв, и добавил, что некоторые члены группировки почувствовали, как пейджеры нагреваются, и успели избавиться от них до того, как они взорвались.
ТАСС
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