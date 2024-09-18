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Расследование убийства Кесарии Абрамидзе начато по статье 108 УК Грузии


18.09.2024   23:32


В Тбилиси убита Кесария Абрамидзе. Как сообщили Первому каналу Грузии в МВД, убийство произошло в районе Диди Дигоми.

Расследование начато по статье 108 УК «Умышленное убийство». Сообщается, что Кесарию Абрамидзе убил друг-мужчина. Предполагаемый преступник пока не арестован.

На месте преступления проходят следственные действия.


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