

Расследование убийства Кесарии Абрамидзе начато по статье 108 УК Грузии

18.09.2024 23:32





В Тбилиси убита Кесария Абрамидзе. Как сообщили Первому каналу Грузии в МВД, убийство произошло в районе Диди Дигоми.



Расследование начато по статье 108 УК «Умышленное убийство». Сообщается, что Кесарию Абрамидзе убил друг-мужчина. Предполагаемый преступник пока не арестован.



На месте преступления проходят следственные действия.







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