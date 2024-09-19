|
|
|
Один человек задержан по делу об убийстве Кесарии Абрамидзе
19.09.2024 10:51
МВД распространяет официальную информацию о задержании обвиняемого в убийстве Кесарии Абрамидзе.
«Сотрудниками Тбилисского управления полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержан Б.Дж., 1998 года рождения, по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением.
Следствием установлено, что 18 сентября текущего года в Диди Дигоми, обвиняемый, на основании взаимной перепалки, нанес К.А., 1987 года рождения в её собственном доме множественные ранения холодным оружием, и скрылся с места происшествия.
Раненная К.А. в результате полученных повреждений скончалась на месте.
В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, по горячим следам задержан один человек, совершившее преступление», — говорится в информации, распространенной МВД.
По сообщению ведомства, в качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления — нож.
По информации МВД, по факту начато расследование в соответствии со 109-й статьей УК Грузии, пунктами «т» и «м», которая предполагает умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и отягчающими обстоятельствами по гендерному признаку.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна