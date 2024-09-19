

Один человек задержан по делу об убийстве Кесарии Абрамидзе

19.09.2024 10:51





МВД распространяет официальную информацию о задержании обвиняемого в убийстве Кесарии Абрамидзе.



«Сотрудниками Тбилисского управления полиции МВД в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержан Б.Дж., 1998 года рождения, по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку.



Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненным заключением.



Следствием установлено, что 18 сентября текущего года в Диди Дигоми, обвиняемый, на основании взаимной перепалки, нанес К.А., 1987 года рождения в её собственном доме множественные ранения холодным оружием, и скрылся с места происшествия.



Раненная К.А. в результате полученных повреждений скончалась на месте.



В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, по горячим следам задержан один человек, совершившее преступление», — говорится в информации, распространенной МВД.



По сообщению ведомства, в качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления — нож.



По информации МВД, по факту начато расследование в соответствии со 109-й статьей УК Грузии, пунктами «т» и «м», которая предполагает умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и отягчающими обстоятельствами по гендерному признаку.





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