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США раскрыли канал финансового сотрудничества РФ и КНДР через оккупированный регион Грузии
19.09.2024 22:19
США ввели блокирующие санкции против «Международного расчетного банка» (МРБ), работающего в оккупированной Россией Южной Осетии.
По информации Минфина США, банк в отколовшемся грузинском регионе выполнял роль посредника в незаконных финансовых транзакциях между Россией и Северной Кореей. С его помощью им удавалось обходить международные санкции.
Так, через эту организацию проходила, в частности, оплата за экспорт топлива из РФ в КНДР.
В схеме сотрудничества между российским Центробанком с двумя подсанкционными госбанками КНДР были и другие звенья.
Это российская компания «Стройтрейд», российские «РФК-банк», Тимер Банк, «ЦМРБанк», а также вице-президент последнего Дмитрий Никулин. Все попали под санкции.
«Сегодняшние меры привлекают к ответственности тех, кто способствовал уклонению от санкций Северной Кореи и России, и демонстрируют приверженность министерства финансов раскрытию и разрушению сетей, которые финансируют незаконные программы Северной Кореи по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также поддерживают незаконную войну России против Украины», — говорится в заявлении казначейства США.
Международный расчетный банк — кредитная организация, работающая на рынке финансовых услуг Южной Осетии с 2015 года, говорится на сайте банка. Там сообщается, что у банка есть представительства на оккупированных территориях Украины. После начала полномасштабного вторжения России в Украину против кредитной организации ввели санкции ЕС и Великобритания.
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