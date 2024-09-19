

США раскрыли канал финансового сотрудничества РФ и КНДР через оккупированный регион Грузии

19.09.2024 22:19





США ввели блокирующие санкции против «Международного расчетного банка» (МРБ), работающего в оккупированной Россией Южной Осетии.



По информации Минфина США, банк в отколовшемся грузинском регионе выполнял роль посредника в незаконных финансовых транзакциях между Россией и Северной Кореей. С его помощью им удавалось обходить международные санкции.



Так, через эту организацию проходила, в частности, оплата за экспорт топлива из РФ в КНДР.



В схеме сотрудничества между российским Центробанком с двумя подсанкционными госбанками КНДР были и другие звенья.



Это российская компания «Стройтрейд», российские «РФК-банк», Тимер Банк, «ЦМРБанк», а также вице-президент последнего Дмитрий Никулин. Все попали под санкции.



«Сегодняшние меры привлекают к ответственности тех, кто способствовал уклонению от санкций Северной Кореи и России, и демонстрируют приверженность министерства финансов раскрытию и разрушению сетей, которые финансируют незаконные программы Северной Кореи по производству оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также поддерживают незаконную войну России против Украины», — говорится в заявлении казначейства США.



Международный расчетный банк — кредитная организация, работающая на рынке финансовых услуг Южной Осетии с 2015 года, говорится на сайте банка. Там сообщается, что у банка есть представительства на оккупированных территориях Украины. После начала полномасштабного вторжения России в Украину против кредитной организации ввели санкции ЕС и Великобритания.



Источник: Новости - Грузия

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