

Обвиняемые по делу о т.н мошеннических колл-центрах были приговорены к тюремному заключению

20.09.2024 11:27





Тбилисский городской суд приговорил всех пятерых обвиняемых по делу о т.н мошеннических колл-центрах к тюремному заключению в качестве меры пресечения.



Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о назначении лишения свободы в качестве меры пресечения.



Трое из пяти обвиняемых задержаны, двое скрываются. В частности, в розыске находятся Эльдар Биниашвили и Давид Тодуа, которые, по информации прокуратуры, являлись неофициальными дольщиками и управляющими колл-центра.



Досудебное заседание по указанному делу назначено на 31 октября.



По сообщению прокуратуры, один из руководителей мошеннического колл-центра, действующего под названием «Морган Лимитед», перевел более миллиона долларов Давиду Кезерашвили, его сестре и сыну сестры в период, когда компания мошеннически завладевала средствами граждан европейских стран.



По тому же делу две недели назад правоохранители предъявили обвинения шести физическим и одному юридическому лицу. По сообщению следственного ведомства, жертвами являются граждане Германии, Словакии и Словении. По информации прокуратуры, граждане европейских стран получили ущерб на сумму 3 170 000 евро.







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