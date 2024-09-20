

В Грузии задержан обвиняемый в покушении на бывшего депутата Гиви Таргамадзе в 2016 году

20.09.2024 16:50





По заявлению заместителя министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, Дарчо Хечуашвили, осужденный по факту попытки умышленного убийства бывшего депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе, пересек государственную границу Грузии посредством т.н. зеленой линии. Об этом Дарахвелидзе заявил на брифинге в МВД.



По пояснению замминистра, осужденный въезжал в Грузию с территории Турции.



По словам замминистра, продолжается расследование по делу о покушении на убийство Гиви Таргамадзе с целью выявления и задержания сообщников Хечуашвили.



«Сотрудники МВД задержали Д.Х., 1974 года рождения, находившегося в розыске за попытку умышленного убийства бывшего депутата парламента Грузии Гиви Таргамадзе. Он пересек государственную границу Грузии через т.н. зеленую линию.



19 сентября 2024 года техническими средствами наблюдения, установленными на охраняемом участке «Карцахи» на границе Турции и Грузии, было зафиксировано лицо, незаконно пересекшее государственную границу Грузии.



Сотрудники пограничной полиции остановили его для проверки. Указанное лицо въезжало на территорию Грузии из Турецкой Республики», - сообщил Дарахвелидзе.



По его словам, документов, подтверждающих личность, у остановленного на границе лица не было, поэтому пограничники доставили его для идентификации в административное здание пограничного сектора. По словам Дарахвелидзе, чтобы ввести в заблуждение сотрудников пограничной полиции Д.Х. вместо своего имени называл другие имя и фамилию.



«Сотрудниками Пограничной полиции в рамках расследования была произведена первичная идентификация, и по информационным базам данных МВД было установлено, что остановленное сотрудниками МВД на границе лицо – Д.Х., находящийся в розыске Министерством ВД с 2016 года и Интерполом с 2017 года, на международном уровне по красному циркуляру в соответствии со статьями19-109, 236 и 187 УК…



Тбилисский городской суд признал Д.Х. виновным в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, а также незаконном приобретении, ношении - хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, порче и уничтожении чужого имущества, и приговорил к 18 годам лишения свободы», - сообщил замминистра.





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