

Специальная следственная служба уличила правоохранителя по фактам группового насилия, угроз и принуждения

21.09.2024 11:29





Специальной следственной службой уличен сотрудник Департамента особых поручений МВД Грузии по фактам группового насилия, угроз и принуждения, совершенных в отношении гражданина в регионе Самегрело (Мегрелия).



Следствие установило, что у сотрудника Департамента особых поручений МВД Грузии с 2022 года был конфликт с соседом. На почве этого конфликта 10 августа 2024 года между обвиняемым и потерпевшим произошла словесная перепалка, перешедшая в физическое противостояние, в частности, правоохранитель и член его семьи повалили на землю соседа-потерпевшего и нанесли ему различные телесные повреждения. В результате насилия потерпевший получил кровоточащие ранения. После совершенного насилия обвиняемый угрожал убить потерпевшего ножом, если тот сообщит об этом факте в правоохранительные ведомства.



Специальная следственная служба сразу после обращения потерпевшего провела неотложные следственные действия. Для установления степени вреда здоровью потерпевшего назначена медицинская экспертиза. Опрошены лица, соприкоснувшиеся с делом, проведены важные следственные действия, на основании которых правоохранителю и члену его семьи, в соответствии с вынесенным прокуратурой Грузии постановлением, предъявлены обвинения по фактам группового насилия, угроз убийством и принуждения.



Дело расследуется по «б» подпункту 1-й части статьи 126 прим, 1 части статьи 150 и 1-й части статьи 151 УК Грузии.



За это преступление предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.





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