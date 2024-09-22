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Украина ведет переговоры о получении самолетов Gripen и Eurofighter
22.09.2024 15:28
Украина ведет переговоры о получении таких истребителей, как Gripen и Eurofighter, - об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.
«У нас уже есть от партнеров обязательства по F-16, дают обязательства по Mirage. Консультации идут по Gripen и Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они начнут», – сказал министр.
По его словам, в скором будущем Украина получит результаты этих переговоров, о которых можно будет рассказать.
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