

TikTok заблокировал 37 аккаунтов российской госпропаганды

23.09.2024 10:47





TikTok заблокировал 37 аккаунтов российского государственного агентства Sputnik и профиль RT International, включая Sputnik Georgia и, разумеется, Sputnik Abkhazia.



Радио Свобода сообщает, что блокировка произошла на фоне расширения санкций США против РФ.



В начале сентября США ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний — РИА "Новости", RT, Ruptly и Sputnik. Под ограничения также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян.



13 сентября власти США обвинили "Россию сегодня" и RT в работе на российские спецслужбы.





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