|
|
|
TikTok заблокировал 37 аккаунтов российской госпропаганды
23.09.2024 10:47
TikTok заблокировал 37 аккаунтов российского государственного агентства Sputnik и профиль RT International, включая Sputnik Georgia и, разумеется, Sputnik Abkhazia.
Радио Свобода сообщает, что блокировка произошла на фоне расширения санкций США против РФ.
В начале сентября США ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний — РИА "Новости", RT, Ruptly и Sputnik. Под ограничения также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян.
13 сентября власти США обвинили "Россию сегодня" и RT в работе на российские спецслужбы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна