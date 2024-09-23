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TikTok заблокировал 37 аккаунтов российской госпропаганды


23.09.2024   10:47


TikTok заблокировал 37 аккаунтов российского государственного агентства Sputnik и профиль RT International, включая Sputnik Georgia и, разумеется, Sputnik Abkhazia.

Радио Свобода сообщает, что блокировка произошла на фоне расширения санкций США против РФ.

В начале сентября США ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний — РИА "Новости", RT, Ruptly и Sputnik. Под ограничения также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян.

13 сентября власти США обвинили "Россию сегодня" и RT в работе на российские спецслужбы.


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