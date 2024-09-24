

Начались многонациональные командно-штабные учения – ETERNITY 2024

24.09.2024 15:41





На полигоне Совместного тренировочного и оценочного центра НАТО-Грузия Сил обороны Грузии состоялась официальная церемония открытия многонациональных командно-штабных учений — ETERNITY 2024.



В штабном и полевом компонентах учений участвуют военнослужащие трех стран — Грузии, Турции и Азербайджана, а также представители Департамента стратегической защиты трубопроводов МВД и «Грузинской железной дороги».



Заместитель командующего Силами обороны, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе обратился к участникам учений и пожелал их успешного завершения. Согласно сценарию учений, защита стратегически важных объектов и экономических проектов региона будет разыграна на полигоне Вазиани.



ETERNITY 2024 направлены на улучшение межведомственной координации и экстренной связи в многонациональной среде, а также управление рисками и функциональную совместимость.





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