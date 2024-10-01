

Марк Рютте приступил к исполнению обязанностей генсека НАТО

01.10.2024 13:03





Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сегодня официально вступил в должность генерального секретаря НАТО.



Церемония проходит в штаб-квартире Альянса, после чего Марк Рютте проведет первую пресс-конференцию, на которой расскажет о планах и задачах Североатлантического альянса.



17-18 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет ежегодная осенняя встреча министров обороны 32 стран-членов НАТО, следующая встреча запланирована на декабрь.



Новый генеральный секретарь Альянса должен подготовить саммит НАТО 24-26 июня, который планируется провести в Гааге.



Марк Рютте возглавлял четыре голландских коалиционных правительства в течение 13 лет.







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