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В ночных клубах Тбилиси проведена спецоперация - задержаны 14 человек
02.10.2024 10:34
В результате проведенной в Тбилиси спецоперации по обвинению в мошенничестве и вымогательстве задержаны 14 лиц.
По заявлению директора департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураза Купатадзе, спецоперация была проведена поздно ночью в 5 ночных клубах.
По его словам, задержанные, используя различные насильственные методы, мошенническим путем вымогали деньги у иностранных граждан.
«По обвинению в мошенничестве и вымогательстве задержаны 14 лиц. Задержания продолжатся. В процессе расследования могут выявится и новые фигуранты. Эти граждане мошеннически вымогали деньги у иностранных граждан, используя психологические и различные насильственные методы», - сказал Купатадзе
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