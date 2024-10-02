|
|
|
Гражданин Грузии, раненный в результате теракта в Израиле, скончался в клинике
02.10.2024 11:08
В Израиле в клинике скончался гражданин Грузии, раненный в результате террористического нападения. Об этом сообщает МИД Грузии. По данным ведомства, на месте находится консул Грузии.
В результате теракта в Яффо 6 человек погибли и 9 были ранены. Об этом сообщает The Times of Israel.
По их данным, один из террористов был вооружен автоматом, а другой - ножом.
По данным полиции, террористы ликвидированы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна