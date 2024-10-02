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Гражданин Грузии, раненный в результате теракта в Израиле, скончался в клинике


02.10.2024   11:08


В Израиле в клинике скончался гражданин Грузии, раненный в результате террористического нападения. Об этом сообщает МИД Грузии. По данным ведомства, на месте находится консул Грузии.

В результате теракта в Яффо 6 человек погибли и 9 были ранены. Об этом сообщает The Times of Israel.

По их данным, один из террористов был вооружен автоматом, а другой - ножом.

По данным полиции, террористы ликвидированы.


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