

Патрульная полиция не отправляла никаких уведомлений гражданам — МВД Грузии

02.10.2024 19:15





По информации МВД Грузии, с утра 2 октября на горячую линию Патрульной полиции поступали звонки от граждан, которые сообщили, что на их электронные почты приходили странные сообщения от имени полиции.



МВД Грузии заявляет, что никакие сообщения от Патрульной полиции не рассылались и призывает граждан не поддаваться на возможные ложные сообщения. Также в министерстве отметили, что данный инцидент будет расследован соответствующими службами МВД.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





