

Вахтанг Гомелаури издал указ в целях обеспечения проведения парламентских выборов в свободной, безопасной и мирной обстановке

04.10.2024 11:21





Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури издал соответствующий указ для проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года в свободной, безопасной и мирной обстановке.



Согласно указу, на территориях действий департаментов полиции будут созданы территориальные группы, которые будут отвечать за выявление и предотвращение нарушений.



В целях содействия проведению выборов в безопасной и свободной среде, соответствующим группам поручено обеспечить принятие соответствующих мер на территориях действий, и по мере необходимости, осуществлять превентивные полицейские меры в соответствии с законом Грузии «О полиции».



Указ обязывает сотрудников полиции соблюдать принцип политической нейтральности при исполнении своих служебных обязанностей. Не допускается, чтобы действия сотрудника правоохранительных органов были направлены прямо или косвенно против какой-либо политической партии или в её поддержку.





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