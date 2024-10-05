

Формировать «территориальные группы» МВД для выборов будет подсанкционный «Хареба»

05.10.2024 13:56





Звиад Харазишвили (прозвище — «Хареба»), против которого США ввели санкции за нарушения прав человека, примет участие в формировании «территориальных групп», специально созданных МВД для проведения парламентских выборов 26 октября.



Напомним, 4 октября Министерство внутренних дел опубликовало приказ министра Вахтанга Гомелаури от 30 сентября, направленный на обеспечение «свободной, безопасной и мирной обстановки» во время парламентских выборов.



Согласно документу, специально созданные к 26 октября подразделения полиции будут «предотвращать правонарушения», обеспечивая «проведения парламентских выборов Грузии в свободной, безопасной и мирной обстановке».



Формируются группы в таких регионах Грузии, как:



• Аджария ;

• Квемо Картли;

• Шида Картли;

• Мцхета-Мтианети;

• Кахетия;

• Самцхе-Джавахети;

• Имеретия;

• Рача-Лечхуми и Квемо Сванети;

• Гурия;

• Самегрело-Земо Сванети;

• районы действия полицейских управлений Тбилиси.



Второй абзац документа определяет порядок формирования территориальных групп. Именно здесь написано, что в состав группы входит «представитель, выделенный начальником Отдела специальных задач министерства (ОСЗ, тот же спецназ)».



Территориальные группы в регионах будут состоять из 5-6 человек, одного из которых будет назначать сам Харазишвили.



МВД подчеркивает, что приказ «обязывает сотрудников полиции придерживаться принципа политической нейтральности при исполнении своих служебных обязанностей».



Глава ведомства издал аналогичный приказ о комплектовании территориальных групп перед выборами 2020 года. Однако тогда сам документ определял, что в состав территориальной группы будет включен «руководитель соответствующего территориального подразделения» Отряда спецназначения (ОСЗ).



Теперь же то, кто именно будет включен в группу от ОСЗ, будет решать подсанкционный чиновник.



Напомним, Министерство финансов США ввело санкции в отношении высокопоставленного сотрудника МВД Звиада Харазишвили, его заместителя Миллера Лагазаури, двух членов пророссийской и склонной к насилию организации Аlt-info — Зураба Махарадзе и Константина (Котэ) Моргошия.



Источник: SOVA

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