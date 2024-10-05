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Формировать «территориальные группы» МВД для выборов будет подсанкционный «Хареба»
05.10.2024 13:56
Звиад Харазишвили (прозвище — «Хареба»), против которого США ввели санкции за нарушения прав человека, примет участие в формировании «территориальных групп», специально созданных МВД для проведения парламентских выборов 26 октября.
Напомним, 4 октября Министерство внутренних дел опубликовало приказ министра Вахтанга Гомелаури от 30 сентября, направленный на обеспечение «свободной, безопасной и мирной обстановки» во время парламентских выборов.
Согласно документу, специально созданные к 26 октября подразделения полиции будут «предотвращать правонарушения», обеспечивая «проведения парламентских выборов Грузии в свободной, безопасной и мирной обстановке».
Формируются группы в таких регионах Грузии, как:
• Аджария ;
• Квемо Картли;
• Шида Картли;
• Мцхета-Мтианети;
• Кахетия;
• Самцхе-Джавахети;
• Имеретия;
• Рача-Лечхуми и Квемо Сванети;
• Гурия;
• Самегрело-Земо Сванети;
• районы действия полицейских управлений Тбилиси.
Второй абзац документа определяет порядок формирования территориальных групп. Именно здесь написано, что в состав группы входит «представитель, выделенный начальником Отдела специальных задач министерства (ОСЗ, тот же спецназ)».
Территориальные группы в регионах будут состоять из 5-6 человек, одного из которых будет назначать сам Харазишвили.
МВД подчеркивает, что приказ «обязывает сотрудников полиции придерживаться принципа политической нейтральности при исполнении своих служебных обязанностей».
Глава ведомства издал аналогичный приказ о комплектовании территориальных групп перед выборами 2020 года. Однако тогда сам документ определял, что в состав территориальной группы будет включен «руководитель соответствующего территориального подразделения» Отряда спецназначения (ОСЗ).
Теперь же то, кто именно будет включен в группу от ОСЗ, будет решать подсанкционный чиновник.
Напомним, Министерство финансов США ввело санкции в отношении высокопоставленного сотрудника МВД Звиада Харазишвили, его заместителя Миллера Лагазаури, двух членов пророссийской и склонной к насилию организации Аlt-info — Зураба Махарадзе и Константина (Котэ) Моргошия.
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