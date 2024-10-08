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В 2024 в Грузии выявлено 318 попыток обхода международных санкций
08.10.2024 10:57
В текущем году на границе Грузии выявлено 318 попыток обойти международные санкции. Об этом информационному агентству InterpressNews сообщили в Службе доходов Минфина.
«С 1 января 2024 года по 13 сентября со стороны границы Грузии зафиксировано 318 фактов попыток обхода санкций, в 2023 году было зафиксировано 852 таких случая.
В случае возникновения указанных фактов товар возвращался обратно, за исключением случаев, когда при попытке обойти санкции также возникала уголовная ответственность, и дело было передано в соответствующую следственную службу для дальнейшего реагирования», — говорится в письменном ответе ведомства на запрос издания на получение информации.
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