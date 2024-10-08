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В I полугодии зарегистрировано 60 054 нарушений использования ремней безопасности


08.10.2024   13:39


За первое полугодие этого года МВД зарегистрировало 60 054 нарушения закона за неиспользование ремня безопасности водителем или сидящим рядом с ним пассажиром во время движения.

Согласно статистике нарушений, больше всего штрафов патрульная полиция выписала в Тбилиси. Всего за первое полугодие санкция была применена в 15 530 случаях.

Напоминаем, что согласно Кодексу об административных правонарушениях неиспользование ремня безопасности водителем или сидящим рядом с ним пассажиром во время управления транспортным средством влечет за собой штраф в размере 40 лари.

Соответственно, судя по количеству нарушений, за два квартала текущего года патрульная полиция наложила на граждан штрафы на сумму более 2,4 миллиона лари.


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